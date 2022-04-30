تردد اسم نادي النصر مؤخرًا للتعاقد مع المهاجم المصري محمد شريف، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المصري.

وأكدت تقارير صحافية مصرية أن النصر قدم عرضًا رسميًّا لإدارة النادي الأهلي، من أجل الحصول على خدمات شريف مقابل مليون و250 ألف دولار على سبيل الإعارة، في حالة رفض الإدارة لبيعه بشكل نهائي.

موسيماني سيرفض رحيل محمد شريف:

وسيكون من الصعب على المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني التفريط في شريف صاحب الـ26 عامًا، خاصة أن رحيله قد يُغضب جماهير الأهلي المصري بسبب عدم احتمالها رحيل أي لاعب من الفريق، خاصة مع تراجع المستوى الذي يُعاني منه بطل إفريقيا حاليًّا.

أرقام شريف مع بطل إفريقيا:

وكشفت تقارير جديدة أن رحيل شريف إلى النصر ما هو إلا شائعات.

وخطف محمد شريف الأنظار مع الأهلي خلال الموسم الماضي، حيث نجح في حصد لقب هداف الدوري المصري برصيد 21 هدفًا، كما توج بجائزة هداف دوري أبطال إفريقيا برصيد 6 أهداف.

ويُعاني شريف من تذبذب المستوى مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هذا الموسم، حيث إنه ساهم في تسجيل 12 هدفًا في 24 مباراة في جميع البطولات هذا الموسم، بعدما أحرز 9 أهداف وصنع 3 آخرين.

وتأمل إدارة النصر في حسم صفقة محمد شريف، والعمل على إبرام مزيد من الصفقات في الميركاتو الصيفي، أملًا في ظهور الفريق بشكل أفضل في الموسم الجديد، والمنافسة على الألقاب بعد معاناته هذا الموسم.