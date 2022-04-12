يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، نظيره بنفيكا البرتغالي غدًا وذلك ضمن منافسات إياب دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع، أن يشارك المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لنادي ليفربول، ضد بنفيكا في مباراة الإياب التي ستقام على ملعب آنفيلد معقل الريدز.

رقم قياسي لـ صلاح:

وينتظر محمد صلاح رقمًا قياسيًا جديدًا، في مواجهة نادي بنفيكا حيث أصبح المصري قريبًا من تخطي رقم جيرارد هداف الريدز في دوري أبطال أوروبا برصيد 14 هدفًا.

ويمتلك محمد صلاح عدد الأهداف بالتساوي مع جيرارد بعد إحرازه 14 هدفًا.

وحقق ليفربول الفوز بثلاثية مقابل هدف على بنفيكا، في ذهاب دور ربع النهائي، حيث أقيمت المباراة على “ملعب دا لوز” بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ليكون الريدز قد قطع خطوة في مشوراه نحو نصف النهائي.

موعد مباراة ليفربول وبنفيكا:

ومن المقرر، أن تقام مباراة الريدز ضد بنفيكا البرتغالي غدًا، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعوديةـ في ملعب “آنفيلد”، معقل الفريق الكروي لنادي ليفربول الإنجليزي.