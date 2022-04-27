قدم الفنان محمد عبده الاعتذار إلى الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز وآخرين توفاهم الله تعالى وسيلقاهم في الدار الآخرة، سائلًا الله تعالى السماح والمغفرة.

محمد عبده : أعتذر إلى الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز وآخرون سألقاهم في الدار الآخرة .. أسأل الله السماح والمغفرة.#مراحل_محمد_عبده#رمضان_عندنا

pic.twitter.com/rZLruHf9Rh

— قناة السعودية (@saudiatv) April 27, 2022

وتابع: أرجو أن يسامحوني والإنسان خطاء وخير الخطائين التوابون، وأتمنى من الله أن أتقابل معهم في الدار الآخرة ويكون بيننا السماح.

بدايات صعبة:

في سياق آخر، قال محمد عبده: بداياتنا كانت صعبة كنا نملك الغناء ولا نملك الموسيقى، وغنيت نصوص جيدة من أجل سيارات جميلة وغيرت كلمات أغاني أخرى مثل ليلة خميس في مناسبات خاصة.

واستكمل فنان العرب: رابح صقر طور من نفسه، وأغاني عبدالمجيد عبدالله أصبحت مرحلية للأسف الشديد، مشددًا على أن الأمير خالد الفيصل من أفضل الشعراء في كتابة القصائد.

محمد عبده : عبادي الجوهر و رابح صقر لا يطرباني في العود.#مراحل_محمد_عبده#رمضان_عندنا pic.twitter.com/MwiAQucXwD — SBC channel (@SBC_Channel) April 27, 2022

وأردف: عبادي الجوهر ورابح صقر لا يطرباني في العود.