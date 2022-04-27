قال الفنان محمد عبده إن ثروته الحقيقية هي أبناؤه وبناته الـ 11. مضيفاً أن ثروته السوقية في العقارات.

وأضاف خلال لقاء له في برنامج “مراحل مع علي العلياني” : ” ثروتي تفوق 11 ملياراً.. نورا وود وريم وهيفاء ودلال وعبدالرحمن وبدر وخالد والعالية والعنود وسلطان.. يفوقون كثيراً من المليارات .. هؤلاء ثروتي”.

#مراحل_محمد_عبده | ثروتي الحقيقية 11 مليار وعقاراتي وصلت إلى الفلبين .. والدتي لم تقتنع بالفن كمصدر للرزق@Mohammed_Abdu@Ali_Alalyani#قناة_SBC pic.twitter.com/pixv9ze7zk — مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 27, 2022

سبب عمله في العقارات

وتابع: ” الثروة السوقية في العقارات ولا يمكن تحديد قيمتها المالية”. مشيراً إلى أن لديه العديد من العقارات في مكة والمدينة وجدة وأوروبا والفلبين.

وكشف أن سبب عمله في العقارات كان بناء على رغبة والدته. لافتاً إلى أنها لم تكن مقتنعة بعمله في الفن كمصدر دخل واقترحت عليه أن يكون لديه مجال عمل آخر بالإضافة إلى الفن.