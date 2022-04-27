أكد المطرب محمد عبده أن ملعبه لا أحد يستطيع اللعب فيه، ولن يرشح خليفة له.

فترة كورونا:

وتابع عبده، خلال حواره إلى برنامج “مراحل” المذاع على قناة “إس بي سي”، أن الموت كان هاجسًا مخيفًا في فترة كورونا وهو هاجس كبير، وهو تصالح مع الحدث كثيرًا، وكان يقول: إن الإنسان لا يموت بدون سبب ولكن انتشر موت الفجأة ولهذا المرض قبل الموت يهيئ الإنسان للتوبة إلى الله ومراجعة نفسه.

#مراحل_محمد_عبده | الموت كان هاجسا مخيفا في فترة كورونا .. المرض قبل الموت يهيئ الإنسان للتوبة إلى الله@Mohammed_Abdu@Ali_Alalyani#قناة_SBC pic.twitter.com/zpZFzoCwNF — مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 26, 2022

أنشودة المطر:

ورأى أن طلال سلامة مطرب وليس مغنيًا، هذه أشياء علمية، وأن أنشودة المطر هي أجمل ما لحنه، وقصتها بدأت من درس في “النصوص”.

وتابع محمد عبده: أنا وطلال مداح وراشد الماجد نستطيع الغناء بعد الزكمة بسبب الرأس المصدوع، مضيفًا: “أفضل من لحن لمحمد عبده هو محمد عبده”.