استبق فنان العرب محمد عبده حلقة الليلة من برنامج مراحل تقديم علي العلياني بفيديو تشويقي حفز فيه المشاهدين على متابعة الحلقة التي تبث الليلة على SBC.

وظهر أبو نورة في مقطع قصير لا يتجاوز 15 ثانية يطلب فيه من الجماهير أن تنتظره في حلقة الليلة من برنامج مراحل داعيًا الله أن تكون حلقة ممتعة للجميع.

ليلة محمد عبده

وينتظر الجمهور ظهور فنان العرب في لقاء تلفزيوني بعد فترة من الانقطاع حيث يحظى بشعبية كبيرة ويهتم جمهوره الكبير بمتابعة آخر أعماله وإبداعاته.

فكرة برنامج مراحل

وفي وقت سابق أكد الإعلامي علي العلياني على أن برنامج مراحل يعد برنامجًا حواريًا بطريقة جديدة في عالم التلفزيون معتمدة بذلك على الإبهار البصري، إلى جانب وجود العمل خيري بدعم حالات إنسانية كثيرة بطريقة مختلفة عما يقدمه الفنان فايز المالكي في برنامجه إنسان، موضحًا بأن فكرة البرنامج تقوم على حوار الضيوف على شكل مراحل، في كل مرحلة تحدٍ جديد به جائزة نقدية إذا تجاوز مرحلته، وإذا تعثر خسرها، وبالنهاية تذهب المبالغ النقدية التي جمعها الضيف من خلال المسابقة، إلى حالة إنسانية منتقاة من جمعيات خيرية رسمية.

ويعد برنامج مراحل مزيجًا بين الحوار والموسيقى والتحدي، مستخدما بذلك تقنية “الواقع الافتراضي المعزز”، فهو مؤلف من منصة مخصصة للمذيع والضيف وهي حقيقية وواقعية، من استوديو افتراضي كبير وشاشة افتراضية تضم جمهور افتراضي من بلدان ومناطق مختلفة، تتحرك المنصة في الاستوديو على لوحة ألعاب عمالقة لولبية الشكل مما يشكل سابقة في البرامج التلفزيونية بالتقنيات المستخدمة.