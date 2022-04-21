تحدث محمد نور، نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، عن أول مباراة له مع العميد حيث كان عمره 17 عامًا وقتها في عام 1995.
محمد نور: ما أنسى أول مباراة لي مع #الاتحاد ضد #الهلال “كنت ألعب واتفرج على يوسف الثنيان” @YousifAlthunian #ذات_محمد_نور@MohamedNoor_N18@SamiAlJaber pic.twitter.com/LZEt7xtnyx
— ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 20, 2022
وقال نور في برنامج “ذات”: “أول مباراة لي كانت مع الاتحاد في عام 1995 ضد نادي الهلال، وكنت أريد إثبات نفسي، لكن يوسف الثنيان أفقدني تركيزي”.
وأضاف نور: “كنت أخرج من أجواء المباراة بسبب متابعتي لـ يوسف الثنيان، وكنت أحب مشاهدته كثيرًا”.
يذكر أن نور كان بدأ مسيرته مع نادي الاتحاد خلال الفترة من عام 1993 إلى 2013 ثم عاد لـ الاتحاد مرة أخرى في الفترة من 2014 إلى 2016.
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