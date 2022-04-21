قال محمد نور نجم نادي الاتحاد والكرة السعودية السابق: إن إحدى إدارات نادي الاتحاد وقت التعاقد مع المدرب الإسباني راؤول كانيدا في عام 2011 لتدريب الاتحاد طالبته بالاستغناء عنه وافتعال المشاكل معه.

محمد نور: إحدى إدارات نادي الاتحاد طلبت من كانيدا استبعادي من الفريق وكان رد المدرب: “هذا أفضل واحد”#ذات_محمد_نور@MohamedNoor_N18@SamiAlJaber pic.twitter.com/8cySRhYuCs

— ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 20, 2022

وتحدث نور في برنامج “ذات” مع سامي الجابر قائلًا: “كانيدا إدارة سابقة لنادي الاتحاد لا أريد ذكر اسمها طالبته بافتعال المشاكل معي لكي أرحل”.

كانيدا يدافع عن محمد نور:

وأضاف نور: “كنا وقتها نعسكر في إسبانيا وكانيدا ألقى نظرة علي وقال للإدارة هذا أفضل واحد في اللاعبين، كيف تريدون الاستغناء عنه؟!”.

وكان الإسباني راؤول كانيدا صاحب الـ54 عامًا تولى تدريب نادي الاتحاد خلال الفترة من 2011 إلى 2013.

ولعب نور مع نادي الاتحاد على فترتين حيث كانت الأولى من عام 1993 إلى 2013 والثانية من 2014 إلى 2016.