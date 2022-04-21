كشف محمد نور، نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي سابقًا، أسباب اعتزاله كرة القدم في 2016، بسبب قضية المنشطات الشهيرة آنذاك.

وقال نور في برنامج “ذات”: “في 2016 حصلت على براءة بقرار من اللجنة الأولمبية الدولية، ثم جاءت نفس اللجنة وأوقفتني شيء يثير الدهشة، فقررت بعدها الاعتزال لأن الأجواء لم تشجعني على الاستمرار في الاتحاد”.

وأضاف نور: “لم نجد في الاتحاد من يساعدنا لذلك قررت الاعتزال لأن كله كان يهتم بنفسه فقط”.

يذكر أن نور كان اعتزل الكرة في عام 2016 بعد انضمامه لنادي الاتحاد في 2014 قادمًا من نادي النصر.