أكد محمد نور نجم نادي الاتحاد السابق على أن المالي موسى ماريغا يقدم مستويات مميزة مع الهلال أفضل من أداء البرازيلي ماثيوس بيريرا رغم أن الأخير مهاريًا أعلى من اللاعب المالي.

ماريغا مجهوده مؤثر عن ماثيوس بيريرا

وتحدث نور لـ برنامج ملعب SBC حول أداء اللاعبين قائلًا: ” بيريرا من المفترض أنه لديه أفضل مما يقدمه مع الهلال، والجميع شاهد مستواه في الدوري الإنجليزي قبل قدومه”.

وأضاف نور: “” بيريرا جاء للهلال وجد العديد من النجوم بجواره ولم يكن يعتقد أن الدوري السعودي به هذه الكم من النجوم ويتفوقون عليه”.

جماهير الهلال تدافع عن بيريرا

وواصل قائلًا: ” “سالم الدوسري أفضل من بيريرا، وحتى موسى ماريغا جاء معه لكنه فارق مع الهلال رغم أنه أقل من اللاعب البرازيلي على مستوى المهارة، لكن ماريغا مجهوده عالي وبيسجل أهدف وتفوق على بيريرا”.

وفي وقت سابق، أثار سؤال عن صفقة البرازيلي ماثيوس بيريرا ومدى استفادة الهلال منه، غضب جماهير النادي بعد أن طُرح عبر حساب إحدى القنوات الرياضية في موقع “تويتر”.

وكان حساب قناة “24 الرياضية” طرح سؤالًا عن صفقة بيريرا قائلًا: “برأيك.. هل ثبت أن المحترف البرازيلي في الهلال ماتيوس بيريرا صفقة فاشلة حتى الآن؟”.