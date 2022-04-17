أكد محمد نور نجم نادي الاتحاد السابق على أن المالي موسى ماريغا يقدم مستويات مميزة مع الهلال أفضل من أداء البرازيلي ماثيوس بيريرا رغم أن الأخير مهاريًا أعلى من اللاعب المالي.
#ملعب_SBC | محمد نور: فائدة ماريغا للهلال تفوق بيريرا. #قناة_SBC pic.twitter.com/8lEtwKHrGp
— #ملعب_SBC (@sbcsport) April 16, 2022
ماريغا مجهوده مؤثر عن ماثيوس بيريرا
وتحدث نور لـ برنامج ملعب SBC حول أداء اللاعبين قائلًا: ” بيريرا من المفترض أنه لديه أفضل مما يقدمه مع الهلال، والجميع شاهد مستواه في الدوري الإنجليزي قبل قدومه”.
وأضاف نور: “” بيريرا جاء للهلال وجد العديد من النجوم بجواره ولم يكن يعتقد أن الدوري السعودي به هذه الكم من النجوم ويتفوقون عليه”.
جماهير الهلال تدافع عن بيريرا
وواصل قائلًا: ” “سالم الدوسري أفضل من بيريرا، وحتى موسى ماريغا جاء معه لكنه فارق مع الهلال رغم أنه أقل من اللاعب البرازيلي على مستوى المهارة، لكن ماريغا مجهوده عالي وبيسجل أهدف وتفوق على بيريرا”.
وفي وقت سابق، أثار سؤال عن صفقة البرازيلي ماثيوس بيريرا ومدى استفادة الهلال منه، غضب جماهير النادي بعد أن طُرح عبر حساب إحدى القنوات الرياضية في موقع “تويتر”.
وكان حساب قناة “24 الرياضية” طرح سؤالًا عن صفقة بيريرا قائلًا: “برأيك.. هل ثبت أن المحترف البرازيلي في الهلال ماتيوس بيريرا صفقة فاشلة حتى الآن؟”.
وقال أحد جماهير الأزرق عبر “تويتر” موجهًا استفسارًا لـ حساب القناة: “هل تستطيع قناة 24 تنزل استفتاء بخصوص أنسيلمو النصر أو جونثان! الطبيعي لا”، فيما قال آخر: “لماذا على بيريرا؟ لماذا لم تجرؤوا على مدافع النصر موري. أو أنسيلمو”.
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