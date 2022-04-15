قال محللون وخبراء، إن السفينة الروسية موسكوفا، التي أعلنت وزارة الدفاع الروسية غرقها بالأمس في البحر الأسود، ربما كانت تحمل رؤوسًا نووية، حيث دعوا إلى ضرورة إجراء تحقيق طارئ.

جدل حول غرق موسكوفا

وفي حين أن القوات الأوكرانية كانت قد أعلنت أنها ضربت وألحقت أضرارًا بالغة بالسفينة الرئيسية للأسطول الروسي في البحر الأسود بصاروخين من نوع كروز، إلا أن روسيا نفت ذلك قائلة إنه وقع انفجار نتيجة حريق غامض وقد تم إخلاء طاقمها، دون ذكر سبب الحريق.

ولاحقًا قالت مصادر عسكرية روسية إن السفينة انقلبت على جانبها واشتعلت فيها النيران، وأن السفينة تعرضت لحريق كبير تسبب في أضرار جسيمة قبل غرقها.

والآن هناك مخاوف من أن تكون موسكوفا أخذت معها رأسين نوويين إلى الأعماق ما يمكن أن يتسبب في حادث نووي تحت الماء، حيث حذرت صحيفة Defense Express من أن صواريخ السفينة مصممة لحمل رؤوس حربية نووية.

وأجرت الصحيفة مقابلات مع خبراء عدة، بما في ذلك مصممون وضباط بحرية، الذين قدموا بالإجماع وبشكل مستقل الإجابة التالية: هناك احتمال حقيقي أن السفينة المتضررة من أسطول البحر الأسود الروسي ربما كانت تحمل ذخائر نووية على متنها.

وفي حين أن روسيا أعلنت أنه تم إخلاء طاقم السفينة المكون من 510 أفراد، إلا أنه حتى الآن لم يُعرف مصيرهم، باستثناء 50 فردًا حملتهم سفن الإنقاذ من ميناء سيفاستوبول.

تحذير قوي من روسيا

ويُذكر أن الجيش الروسي شن سلسلة من الضربات على أوكرانيا ليلة أمس، كما حذرت وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر من يوم الجمعة من أنها ستكثف هجماتها على كييف في الأيام المقبلة، ردًا على الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية.