تساهم وكالة الرئاسة الشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلة في إدارة هيئة المسجد الحرام، بعمل بارز ومهم في ترتيب الجنائز وتهيئة الموقع عبر عدد من المختصين الشرعيين بمشاركة الجهات الأخرى ذات العلاقة، وتذكير أهل الميت بالصبر والاحتساب؛ وذلك لما فيه من الأجر والثواب عند الله تعالى.

مهام الهيئة:

أوضح ذلك مدير إدارة هيئة المسجد الحرام ومساعد المدير العام للشؤون الميدانية، الشيخ نايف بن حامد السلمي، أن من مهام موظف الهيئة في مصلى الجنائز استقبالها وترتيبها في كل صلاة وفق ما جاء في السنة النبوية المطهرة، كما تقوم إدارة هيئة المسجد الحرام بتوفير موظف أساسي وآخر احتياطي؛ لضمان تغطية الموقع في كافة الفترات.

وأكد أن عدد الجنائز التي تم الإشراف على ترتيبها منذ مطلع شهر رمضان وحتى اليوم العاشر منه بلغت (241) جنازة.

توجيهات السديس:

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح.