أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران غازي العباسي، أن سعر الأرض أصبح أعلى من سعر البناء.

سعر المتر:

وتابع العباسي خلال لقائه إلى قناة الإخبارية أن نظام رسوم الأراضي البيضاء جاء ليوازن بين سعر الأرض وتكلفة البناء وأن المشكلة لا تعود فقط إلى تجار العقار ولكنها تعود إلى ثقافة سائدة بشأن الإقبال على شراء الأراضي، فوصل سعر المتر إلى 6 آلاف ريال في بعض المناطق.

ارتفاع التكلفة:

وأردف أن بعض ملاك الأراضي لا يستطيعون التوسع في بعض المدن جراء ارتفاع تكلفة الأرض والبناء بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.