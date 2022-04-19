حذر المختص في مراقبة السموم مجدي جمل الليل، من شراء السوبيا من الباعة المتجولين، والمخاطر العديدة التي يمكن أن تتسبب بها للإنسان.

فيديو | مختص مراقبة السموم مجدي جمل الليل: دراسة من جامعة أم القرى تؤكد وجود بكتيريا ضارة في #السوبيا قد تؤدي إلى الذهاب للمستشفى#الراصد pic.twitter.com/dRTqAQyD5S

— الراصد (@alraasd) April 18, 2022

بكتيريا ضارة:

وقال المختص خلال حواره إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إنه وفقًا لدراسة تم إجراؤها بجامعة أم القرى، تأكد وجود بكتيريا ضارة في السوبيا، وقد تؤدي إلى الذهاب للمستشفى، موضحًا أنه تم أخذ عينات من عدة مناطق، وتم تحليل هذا المشروب من باعة متجولين، وكانت النتائج صادمة.

مشاكل صحية شديدة:

ولفت إلى أنه اتضح وجود ميكروبات مصدرها مخلفات آدمية قد تؤدي إلى مشاكل صحية شديدة، بالإضافة إلى البكتيريا الموجودة في الأصابع والأسطح، مشيرًا إلى أنه قد يكون هناك استخدام أيادٍ أو أقدام بشكل مباشر في عملية تجهيز السوبيا، فالمصدر مجهول ولا يوجد رقابة عليه.