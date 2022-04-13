داهمت الفرق الرقابية لوزارة التجارة في الرياض مستودعًا لإعادة إنتاج مواد غذائية منتهية الصلاحية وتغيير بيانات بلد المنشأ.

فرقنا الرقابية في الرياض تداهم مستودعاً لإعادة إنتاج مواد غذائية منتهية الصلاحية وتغيير بيانات بلد المنشأ،

تم ضبط 16 طن زيت معاد تعبئته و14 طن كمون مجهول المصدر، و79 ألف عبوات وأكياس بلاستيك و95 ألف ملصق، تم إغلاق الموقع واستدعاء المالك لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه. pic.twitter.com/NjT8Bf96da — وزارة التجارة (@MCgovSA) April 12, 2022

16 طن زيت:

وقالت التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء أمس الثلاثاء: إنه تم ضبط 16 طن زيت معاد تعبئته و14 طن كمون مجهول المصدر، و79 ألف عبوات وأكياس بلاستيك و95 ألف ملصق.

إغلاق الموقع:

وتابعت الوزارة أنه تم إغلاق الموقع واستدعاء المالك لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.