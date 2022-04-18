أعرب موبين أرجاشيف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي استقلال دوشنبه الطاجيكي، عن مدى استعداد فريقه لمواجهة الهلال، ضمن منافسات الجولة الرابعة آسيويًا.

مدرب استقلال دوشنبه يتحدث عن مواجهة الهلال:

وقال مدرب استقلال دوشنبه، خلال مؤتمر الصحافي، قبل مواجهة الهلال في إياب دور المجموعات ببطولة دوري ابطال آسيا: “ليست المرة الأولى التي نلعب فيها ضد أندية كبيرة، لذلك سنحفز أنفسنا جيدًا”.

وتحدث موبين أرجاشيف، عن مميزات فريقه، قائلًا: “أهم ما يميزنا هو قوتنا الدفاعية، فعندما قابلنا الهلال لأول مرة في العام الماضي، خسرنا في أول مواجهة ولكننا تمكنا من الفوز”.

وعن إمكانية تغيير خطته ضد نادي الهلال، أضاف: “في المرة الأولى غيرنا خططنا، وهذا كان السبب في تحقيق انتصار على الهلال، وبالتالي سنتمك بحظوظنا في هذه المواجهة”.

واختتم حديثه: “لا أعرف ما هي التغيرات التي ستحدث في صفوف الهلال، ولكننا جاهزون، ونعلم أننا سنواجه حامل اللقب”.