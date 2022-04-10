قال الهولندي جون بروم، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ التعاون: إن فريقه يحترم نادي باختاكور الأوزبكي، وذلك قبل مواجهة الفريقين مساء اليوم في الجولة الثانية بـ دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

مدرب التعاون يعلق:

وتحدث بروم في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة باختاكور قائلًا: “انتصارنا على الدحيل دافع لنا لمواصلة العمل والبحث عن النقاط الثلاث، وفريقي لا يعاني من ضعف لياقي، وكل الاختبارات والأجهزة التقنية تؤكد ذلك”.

وأضاف بروم: “باختاكور فريق قوي ويملك أدوات جيدة، ولكننا إذا احترمنا الخصم سنفوز”.

وتابع مدرب سكري القصيم: “لجماهيرنا حضوركم أحد أسباب الانتصار أمام الدحيل وأتطلع لرؤيتكم أمام باختاكور”.

جدير بالذكر أن سكري القصيم كان فاز على الدحيل القطري في الجولة الأولى بنتيجة هدفين لهدف.