كشف نيكولاس كوردوفا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري، عن أسباب خسارة فريقه على يد نادي الهلال، ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

مدرب الريان يذكر أسباب الهزيمة:

وقال المدير الفني، في تصريحات عبر المؤتمر الصحافي بعد مباراة الريان ضد الهلال والتي انتهت بفوز الزعيم بثلاثية نظيفة: “أبارك لـ الهلال، كانت مباراة صعبة جدًّا، في الشوط الأول استحوذ الفريق السعودي على مجريات اللقاء، وفي الشوط الثاني تحررنا أكثر وكانت لنا بعض الفرص على مرمى المنافس، والأهداف جاءت من أخطاء فردية”.

وتحدث نيكولاس كوردوفا عن مستوى فريقه، قائلًا: “الصيام كان له تأثير كبير على اللاعبين، فمن الصعب أن يصوم اللاعب لـ يوم كامل، ويُفطر في غرفة الملابس، كما أننا سنخوض 5 مباريات في نفس التوقيت”.

وعن الغيابات التي يعانى منها فريقه، أضاف: “غياب أربعة لاعبين مؤثر جدًّا على الفريق، خاصة في ظل تعويضهم بالشباب”.

الهلال يحقق النقطة السادسة:

ويتصدر نادي الهلال ترتيب المجموعة الأولى، بعد انتهاء منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، برصيد ست نقاط، بينما يأتي الريان القطري في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويتساوى كل من “استقلال دوشنبه والشارقة” بنقطة واحدة في المركز الثالث والرابع على التوالي.