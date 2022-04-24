أثنى الروماني كوزمين أولاريو، المدير الفني لنادي الشارقة الإماراتي، على أداء نادي الهلال وعودته في مباراة الفريقين مساء السبت، بعد أن كان متأخرًا بثنائية دون رد في الشوط الأول.

وتحدث كوزمين في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قائلاً: “حاولنا الفوز وقدمنا مباراة جيدة، استمتع بها الجميع وفي آخر الدقائق، تعرضنا للإرهاق الذي أثر علينا بجانب خطأ من حارس الشارقة في ركلة الجزاء”.

إشادة كبيرة من مدرب الشارقة لانتصارات الهلال:

وواصل مدرب الشارقة قائلًا: “لاعبو الزعيم يملكون ثقافة الفوز وهذه الثقافة مثل الـDNA في الجسد”.

وكان الشارقة سجل هدفين عبر كل من عثمان كامارا وماجد راشد في الدقيقتين الخامسة والـ45 في الشوط الأول.

وبعد تراجع نادي الشارقة بالشوط الثاني، واصل الزعيم سعيه لإحراز الهدف الأول لينجح في تقليص الفارق عبر المدافع متعب المفرج بالدقيقة الـ79.

ثم أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني للأزرق من ركلة جزاء بالدقيقة الـ96.

وأصبح رصيد الهلال بعد التعادل 13 نقطة بصدارة المجموعة الأولى، بينما أصبح رصيد الشارقة الإماراتي خمس نقاط.