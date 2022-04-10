فاجأ المدرب الروماني كوزمين أولاريو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الشارقة الإماراتي، فريق الهلال بتصريح غريب رغم فوز الزعيم على الشارقة 2-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال آسيا.

وتحدث كوزمين لـ برنامج ” أكشن مع وليد” قائلًا: ” اللاعب السعودي تطور كثيرًا عما كان في أثناء فترتي كمدرب مع الهلال”، مشيدًا باللاعب ناصر الدوسري، رغم أنه لعب دقائق قليلة في مباراة الشارقة.

مدرب الشارقة يثني على تطور اللاعب السعودي

وأكد على أن الفارق بين نجوم الهلال والشارقة، واضح جدًا، موضحًا أن الزعيم استحق الفوز، بعدما قدم مستويات أفضل، مضيفًا أيضًا أنه قادم من أجل المنافسة على البطاقة الثانية مع الريان القطري واستقلول دوشنبه الطاجكي، حيث إن المركز الأول على حد قوله، محجوز لصالح زعيم آسيا.

ويستعد الزعيم لمواجهة نادي الريان القطري غدًا في الجولة الثانية بـ دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.