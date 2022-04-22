شدد المدير الفني اليوناني مارينوس أوزونيديس على صعوبة مواجهة فريقه الفيصلي ضد الوحدات الأردني، موضحًا سبب تباين المستوى في دوري أبطال آسيا.

مارينوس يؤكد صعوبة مواجهة الوحدات

وقال مارينوس: “الوحدات فريق صعب، وفي هذه البطولات مباريات يكون مستوى اللاعبين عاليًا وأخرى أقل نتيجة ضغط المباريات، والجميع كان يتمنى وجود تقنية الـVAR”.

وفي السياق ذاته، علق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، وليد الأحمد في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة المرتقبة، قائلًا: “لدينا عزيمة للتأهل للدور الثاني، واستعددنا بشكل جيد لمواجهة الوحدات”.

الفيصلي ضد الوحدات في دوري الأبطال

ومن المقرر أن يلعب الفيصلي ضد الوحدات الأردني، مساء يوم غد السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل المواجهة المرتقبة، يتصدر عنابي سدير ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا 2022، برصيد 8 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدات الأردني صاحب المركز الأخير.