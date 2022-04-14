أعرب المدير الفني اليوناني مارينوس أوزونيديس عن تمنياته بمواصلة تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في منافسات دوري أبطال آسيا 2022.

مارينوس يعلق على مباراة ناساف الآسيوية

وتحدث مارينوس عن مواجهة عنابي سدير ضد ناساف الأوزبكي، قائلًا: “هذه المباراة الثالثة خلال أسبوع، ومع ذلك أثق أن لاعبي فريقي لن يوفروا جهداً في هذه المواجهة”.

وتابع المدير الفني اليوناني تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، قائلًا: “فريق ناساف يعاني من ضغوط أكثر من الفيصلي.. ونسعى لمواصلة أدائنا المميز في البطولة”.

وفي السياق ذاته، علق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، حسين سالم قائلًا: “بعد النتائج الإيجابية في المباراتين الماضيتين بات هدفنا العبور إلى الدور الثاني، ونحترم قوة ناساف”.

الفيصلي في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن يلعب الفيصلي ضد ناساف، مساء يوم الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل مباراة الغد، يحتل عنابي سدير المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ناساف المتصدر.