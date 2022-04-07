شدد المدير الفني لفريق الوحدات الأردني، رائد عساف على قوة مواجهة الفيصلي في دوري أبطال آسيا، مشيرًا إلى أن لاعبيه لديهم الإصرار على تقديم مباراة كبيرة.

مدرب الوحدات يؤكد صعوبة البداية

وتحدث مدرب الوحدات الأردني في المؤتمر الصحافي، قائلًا: “مواجهة الفيصلي قوية، ولكن ليس لدينا خوف أو رهبة من البطولة، وأملك لاعبين يتميزون بروح وإصرار قوي على الفوز ولديهم إمكانيات فنية عالية”.

وتابع رائد عساف قائلًا: “كل بداية صعبة ومهمة، نمتلك الرغبة في تقديم المطلوب وإسعاد جماهيرنا، وهذه المشاركة الثانية على التوالي لنا”.

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلًا: “ثقتي كبيرة بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدات، صحيح أني تسلمتُ المهمة قبل أسبوع بيد أني أعرف اللاعبين جيداً، فأنا ابن هذا النادي”.

المجموعة الخامسة في دوري الأبطال

ويتواجد الفريق الأردني في المجموعة الخامسة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، والتي تضم كلًّا من؛ الفيصلي، السد القطري وناساف كارشي الأوزبكي، وستُقام مباريات هذه المجموعة في الدمام.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأردني ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا.