أوضح الألماني يوليان ناجيلسمان، مدرب الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني، أنه تلقى تهديدات بالقتل، وذلك بعد خروج البايرن من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح فياريال الإسباني في إقصاء البايرن والصعود على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ماذا قال مدرب بايرن ميونخ؟

وقال ناجيلسمان عبر حسابه في “الإنستجرام”: “أعلم دائمًا أنه سيتم انتقادي، الأمر طبيعي وأستطيع التعامل معه، ولكن مع 450 تهديدًا بالقتل، الأمر ليس سهلًا”.

وأضاف مدرب البايرن: “إذا كان الجماهير تريد قتلي هذا أمر، ولكن إن هاجموا أمي إذن فالأمر أصبح خارج نطاق كرة القدم”.

وتابع: “لا أفهم الأمر، الجميع ينسى كل شيء بعد الخسارة، المشكلة أنهم يظنون أنهم على صواب، هذا حقًّا جنوني”.

واختتم: “تهديدات القتل تزداد عندما نلعب بثلاثة مدافعين في الخلف بدلًا من أربعة، وبالطبع أكثر عندما نخسر”.