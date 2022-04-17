خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مديرين مناوبين بالمسجد الحرام لمتابعة سير منظومة الأعمال في أروقة وساحات المسجد الحرام والتوسعة السعودية الثالثة بشكل دائم ومستمر.

وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون المناوبة والمناوبين في المسجد الحرام، حمود بن صالح العيادة، أن الإدارة ترتبط بوكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام، وتقوم على تحقيق أهدافها كحوكمة الأعمال وتذليل الصعاب لجميع العاملين والعاملات داخل المسجد الحرام.

مناوبة على مدار اليوم:

وأضاف سعادته أن إدارة المناوبة تعمل على مدار 24 ساعة على أخذ الجولات الميدانية في أروقة البيت العتيق وصحن المطاف وأدواره وساحاته، ومعالجة الملاحظات الواردة على وجه السرعة، والمتابعة مع مسؤولي الإدارات مباشرة لحلها ومعالجتها، والتأكد من جاهزية الإدارات الفنية والخدمية والهندسية والتشغيلية وغيرها، والتعامل مع ما قد يصل من الإدارات المشاركة ذات العلاقة.

إدارة المناوبة:

ومن جانبه، أكد مدير ادارة شؤون المناوبين، عبدالعزيز بن شايع العواد، أن إدارة المناوبة تقوم على متابعة سير العمل بالمسجد الحرام والاطمئنان على توفر جميع الخدمات، ومتابعة التجهيزات في بيت الله الحرام ورفع التقارير اليومية اللازمة لوكالة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام.

واختتم العواد حديثه بأن هذه الجهود تأتي بتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة مساعد الرئيس العام المكلف، ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد.