أكد مدير عام المرور، اللواء سليمان الجميعي، أن تصريح العمرة شرط رئيس للقادم إلى الحرم المكي، وسيتم التدقيق على التصاريح في مواقف المعتمرين.

فيديو | مدير عام المرور لـ #نشرة_التاسعة: تصريح العمرة شرط رئيس للقادم إلى #الحرم_المكي وسيتم التدقيق على التصاريح في مواقف المعتمرين#الإخبارية pic.twitter.com/Z3l0gZsN4q

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 3, 2022

تعاون من جانب المعتمرين:

وقال الجميعي في تصريحات إلى نشرة التاسعة على قناة الإخبارية: إن كافة الإمكانات متوفرة لعمل مميز، ويجب على المعتمر حمل تصريح من توكلنا واعتمرنا للدخول إلى الحرم المكي، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا خلال اليومين الماضيين من جانب المعتمرين في هذا الشأن.