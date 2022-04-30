قال مدير المرصد الفلكي في جامعة المجمعة عبدالله الخضيري إن الأجواء مناسبة لرصد هلال شوال لهذا العام 1443هـ.

وقال الخضيري لـ”الإخبارية”: “لكن حسابيا القمر سيغرب قبل الشمس وهذا يعني عدم وجود هلال يشهد به المترائي”.

فيديو | مدير المرصد الفلكي في #جامعة_المجمعة لـ #برنامج_120: الأجواء مناسبة لرصد هلال #شوال ولكن حسابيا القمر سيغرب قبل الشمس وهذا يعني عدم وجود هلال يشهد به المترائي pic.twitter.com/emaGxTxEBY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 30, 2022

يذكر أن المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1443هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 30 / 4 / 2022م.

جاء ذلك في إعلان للمحكمة، فيما يلي نصه :

فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (156 / هـ) وتاريخ 29 / 8 / 1443هـ أن يوم السبت 1 / 9 / 1443هـ ـ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 2 / 4 / 2022م هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1443هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 30 / 4 / 2022م.

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

ولله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،،،،