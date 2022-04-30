يستعد مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، مساء اليوم السبت، لرصد هلال شهر شوال لهذا العام 1443هـ، حسب تقويم أم القرى.

ظروف رؤية هلال شهر شوال

وفي وقت سابق، أصدر مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، بيانًا بشأن الظروف العلمية لرؤية هلال شهر شوال للعام الجاري.

وأوضح المرصد أنه سيقوم برصد هلال شهر شوال لعام 1443 هـ، مبينًا أنه بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد ليوم السبت 29 رمضان، تفيد المعطيات الحسابية أن القمر سيغرب قبل الشمس وسيحدث الاقتران الساعة 11:28 مساء السبت بتوقيت الرياض.

وأشار إلى أن يوم الأحد 30 رمضان ستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:47 ويغرب الهلال الساعة 7:24، أما في موقع المرصد الفلكي ستغرب الشمس الساعة 6:28 عند درجة 287، وسيغرب الهلال الساعة 7:03 عند درجة 289، ما يعني أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 38 دقيقة بارتفاع 8.1 درجة واستطالة 9 درجات.

بيان المحكمة العليا

وكانت المحكمة العليا قد دعت، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1443هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 30 / 4 / 2022م.

جاء ذلك في إعلان للمحكمة، فيما يلي نصه :

فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (156 / هـ) وتاريخ 29 / 8 / 1443هـ أن يوم السبت 1 / 9 / 1443هـ ـ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 2 / 4 / 2022م هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1443هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 30 / 4 / 2022م.

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

ولله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،،،،