نشر مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير بيانًا عن بشأن الظروف العلمية لرصد هلال شهر شوال 1443هـ.

وجاء البيان كالتالي:

الزعاق: رمضان سيكمل عدته 30 يومًا

يذكر أن الخبير الفلكي خالد الزعاق، توقع أن يكمل شهر رمضان المبارك هذا العام عدته ثلاثين يومًا.

وقال الزعاق، عبر حسابه في تويتر: “شهر رمضان ستكتمل عدته ثلاثين يومًا، بسبب أن يوم السبت 29 رمضان سيغيب القمر قبل الشمس ولم يولد بعد”.

وتابع د. خالد الزعاق، أن الهلال لا يرى إلا إذا تحققت أركانه وشروطه؛ وهي: أن يولد القمر قبل غياب الشمس، وأن يكون للقمر مكث بعد مغيب الشمس، و”حينذاك لا يوجد قمر ألبتة فوق الأفق، وسيتفق العالم الإسلامي على أن يوم الاثنين (2 مايو) هو أول أيام عيد الفطر السعيد”.