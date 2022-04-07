كشف تجمع المدينة المنورة الصحي عن تمكّن مركز الصافية للرعاية الصحية العاجلة من خدمة 3273 مستفيداً خلال الخمسة الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك.

خدمات مركز الصافية

وبين التجمع بأن المركز استقبل الحالات وفق البروتوكول الطبي المعتمد، وقدم الخدمة الطبية اللازمة لهم، حيث يعد المركز من المراكز الصحية التي تخدم زوار المسجد النبوي الشريف والمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد .

تعزيز الجاهزية

يذكر أن تجمع المدينة المنورة الصحي، عزز من جاهزية المركز؛ لتوفير الرعاية الصحية لزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام وفق أعلى معايير السلامة الصحية والتدابير الوقائية العالمية.