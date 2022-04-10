أطلق مركز تفسير للدراسات القرآنية بالرياض في غرة شهرة رمضان المبارك 1443هـ تطبيقه الجديد “سورة”، وهو عبارة عن نسخة رقمية من المصحف الشريف طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة برواية حفص عن عاصم، الصادرة عام 1440هـ، وهو متوفر الآن في جميع متاجر التطبيقات (جوجل وأبل وهواوي).

سورة يتصدر متاجر التطبيقات:

الجدير بالذكر أن تطبيق سورة وفي اليوم 8 منذ إطلاقه يتصدر متاجر تطبيقات في تصنيف التعليم حسب ما هو مذكور في متجر جوجل بلي ومتجر آب ستور، وقد تجاوز عدد تحميلات التطبيق 150،000 تحميل، وقد لقي التطبيق رواجًا واسعًا لدى المستخدمين، حيث تم تدشينه مع بدء رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن، وفيه يقبل الناس على تلاوة القرآن الكريم.

ويعد مركز تفسير للدراسات القرآنية الذي أنشأ عام 2008م من المراكز البحثية الرائدة في تطوير الدراسات القرآنية، في المجالات العِلْمِيّة والتعليمية والتقنية والإعلامية، بعمل مؤسّسي يتحرّى الإتقان والجودة.