أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوعة في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز، وفق عدد من الضوابط والاشتراطات.

موعد المزاد:

وأوضحت الهيئة أن المزاد يقام يوم الثلاثاء الموافق 9 شوال/ 10 مايو المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحًا في ساحات جمرك الملك عبدالعزيز بالدمام.

شروط الدخول للمزاد:

ولفتت الجمارك إلى أنه يشترط لدخول المزاد دفع مبلغ تأميني إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم الهيئة مع دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع.

ويجب على المشتري إخراج البضائع المباعة خلال 3 أيام للبضائع برسم الوارد و10 أيام للبضائع برسم الصادر.