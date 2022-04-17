تخطط شركة آبل الأمريكية، عملاقة صناعة الهواتف الذكية، لاستخدام كاميرا جديدة مذهلة في إصدار هاتف iPhone 15، حيث أبرمت شركة Jahwa الكورية الجنوبية صفقة لتوريد وحدات OIS بقيمة تُقدر بنحو 155 مليون دولار.

ووفقًا لتقارير الصناعة، فقد أبرمت شركة Jahwa بالفعل صفقة مع آبل، حيث إنه في العام الماضي، قامت الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها بزيارة الشرك الكورية الجنوبية، ويعتقد البعض أنهما اتفقا على بناء منشأة تصنيع جديدة.

كاميرا الـ Periscope في iPhone 15

يشير حجم خطة الإنفاق والاستثمار، التي ستستمر حتى مارس من العام المقبل، إلى خطط لإنشاء مرافق جديدة لبناء وحدات OIS، وهي عبارة عن جزء من الكاميرا يحافظ على العدسة ثابتة؛ للحد من الاهتزاز في الصور والفيديو.

وتستخدم تلك الوحدات في صناعة كاميرا تليفوتوغرافي بيريسكوب Periscope التي ينتظرها معظم مستخدمي هواتف آبل في الأعوام الماضية.

وتأتي أجهزة الكاميرا الجديدة، التي تُستخدم في التصوير عن بُعد، في الوقت المناسب تمامًا لتشكيلة هواتف iPhone 15 الجديدة المنتظر إطلاقها العام المقبل، حيث سيبدأ الإنتاج في الربع الثاني من عام 2023.

وتوفر شركة Jahwa حاليًا مشغلات تثبيت الصورة البصرية (OIS) لشركة سامسونغ للهواتف الذكية من سلسلة Galaxy S22.

ويحتوي كل من iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max بالفعل على كاميرات تليفوتوغرافية لكنها تعمل على تقريب بصري حتى 3x فقط، والانتقال إلى كاميرا البيرسكوب سيسمح بزيادة التكبير حتى 10x وهي تتوافر في هواتف Galaxy S22 Ultra.

وبذلك يكون موبايل iPhone 15 المتوقع إطلاقه في 2023 أول هاتف من شركة آبل مزود بكاميرا البيرسكوب.