كشف الرئيس التنفيذي لشركة نجم محمد السليمان، عن الإجراء المتبع حال رفض أحد أطراف الحادث تصوير الحادث وفتح الطريق لتفادي الزحام.

فيديو | الرئيس التنفيذي لشركة نجم: في حال اعتراض أحد الأطراف لابد من تصوير الحادث وركن السيارة على جانب الطريق حتى لا يسجل بلاغ هروب

#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/3gReNTnxmv

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 13, 2022

وقال خلال مداخلة في برنامج نشرة النهار على قناة الإخبارية إنه يفضل أن يتفق طرفا الحادث على تصوير الحادث بشكل شامل من كافة الزوايا وركن السيارة على جانب الطريق بالقرب من موقع الحادث وليس في مكان بعيد حتى لا يسجل بلاغ هروب.

وحذر من تسجيل بلاغ صدم وهروب حال وصول محقق نجم إلى موقع الحادث ولم يجد أيًا من طرفي الحادث.

نجم والمرور يطلقان خدمة المعاينة عن بعد

وكان المرور السعودي ونجم أطلقا مؤخرًا المرحلة الأولى من خدمة المعاينة عن بعد للحوادث المرورية البسيطة تحت شعار ( بلغ – صور – جنب ) وذلك لخدمة جميع المواطنين السعوديين والمقيمين والزائرين.

ومن خلال هذه المبادرة سيتحول تطبيق نجم إلى قناة أساسية للبلاغات وإتمام الخدمات الذاتية، بما يواكب متطلبات العملاء من أي موقع وفي أي وقت.