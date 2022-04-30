لا تزال قضية توقيع محمد كنو عقد لناديي الهلال والنصر في آنٍ واحد، تثير ترقب واهتمام الجمهور السعودي لمعرفة من المخالف الذي سيعاقب.

آخر المستجدات في قضية محمد كنو:

وكانت آخر المستجدات ذكرت أن برنامج ”أكشن مع وليد” كشف أن غرفة فض المنازعات أغلقت باب المرافعات بقضية لاعب الهلال، والقرار حول القضية سيكون خلال أسابيع.

كما أضاف البرنامج أن المتضرر سوف يلجأ إلى للتدابير الوقتية قبل أن تُحول لـ مركز التحكيم الرياضي.

وكان نجم الهلال أثار أزمة بسبب توقيعه لـ النصر، ثم إعلان تجديد عقده مع الهلال في السادس من يناير الماضي، ليُصدر النصر بيانًا فجر السابع من يناير، ويعلن عن تقدمه بشكوى للجهات المختصة لضمان حقوقه.

رد ناري من مسؤول نصراوي:

ورد أحمد الغامدي، المدير التنفيذي بنادي النصر، ردًّا ناريًّا أثار الجدل في تصريح إعلامي له قائلًا: “قضية كنو ؟ لا تستحق التأخير في إصدار القرار ولكنها تستحق الشجاعة والجرأة”.

وكانت القضية تم تحويلها من لجنة الاحتراف بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى غرفة فض المنازعات.