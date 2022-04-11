رغم لقائه وجهًا لوجه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، أعلن المستشار النمساوي كارل نهامر، أنه لا يتوقع أي نتائج إيجابية بشأن الحروب الروسية الأوكرانية.

لقاء بوتين ونهامر

وأشارت وسائل إعلام نمساوية إلى أن الاجتماع بين بوتين ونهامر في موسكو استمر 90 دقيقة فيما قال المستشار النمساوي: أوضحت لبوتين وجهًا لوجه ما الذي يحدث في أوكرانيا.

وهذا هو أول لقاء بين الجانبين منذ تولي نهامر منصبه في أواخر العام الماضي، كما أصبح المستشار النمساوي أول زعيم لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي يزور روسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي.

ميدانيًا تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية لليوم الـ47 على التوالي حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف تدمير معسكر ومقر قيادي لفيلق القطاع الأيمن في دونيتسك بصواريخ عالية الدقة أطلقتها القاذفات الروسية.

كما أعلن عن تدمير مقر قيادة للقوات الأوكرانية في دونباس بصاروخ كينجال فرط الصوتي.

كندا تعاقب روسيا

من جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية الكندية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على 33 منشأة دفاعية روسية تشمل مكتب تصميم الهندسة الميكانيكية في مدينة كولومنا الذي يقوم بإنتاج المعدات العسكرية بما فيها أنظمة صواريخ “إسكندر” وشركة “كروندشتادت” المصنعة للطائرة بدون طيار وكذلك معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا ومصنع غاغارين للطيران بمدينة كومسومولسك على نهر آمور ومصنع كورغان لبناء الآلات، ومصنع “إيستوك”، و”مكتب تصميم الهندسة الخاصة” وغيرها.