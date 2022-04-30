ارتبط اسم المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لنادي النصر، بالانتقال إلى نادي أهلي جدة، لقيادة الإدارة الفنية للفريق السعودي خلال الموسم المقبل.

فيتوريا يقترب من الأهلي:

وأشارت التقارير الصحافية إلى أن إدارة نادي أهلي جدة، دخلت في مفاوضات قوية مع البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السابق، من أجل تولي تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وكانت إدارة الراقي قد أسندت مهمة تدريب الفريق الكروي لـ المدرب المكسيكي سيبولدي، بعد إقالة بيسنيك هاسي، بسبب النتائج السيئة خلال الموسم الحالي.

مسيرة جيدة مع النصر:

ويمتلك البرتغالي روي فيتوريا، تاريخاً مميزاً في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حينما كان القائد الفني لنادي النصر، وقدم مع العالمي نتائج جيدة في كل البطولات.

وجاء روي فيتوريا لقيادة نادي النصر في ظروف استثنائية، حيث كان العالم يُعاني من فيروس كورونا، وكانت لعبة كرة القدم تواجه خطرًا كبيرًا في كافة المستويات.

وعلى الرغم من ذلك، تمكن البرتغالي من تقديم موسم جيد مع نادي النصر، والتتويج بالبطولات، ولكن سرعان ما غادر الفريق الأصفر، بعد تراجع نتائجه مع الفريق.

وأقال نادي النصر روي فيتوريا، بعد أن وجد الفريق نفسه مُعرضًا لخطر الهبوط، في موسم 2020_2021، حيث احتل العالمي حينها المركز الأخير في الجدول بعد مرور 10 مباريات.

وقدم البرتغالي روي فيتوريا خلال مسيرته مع النصر، أرقام جيدة حيث قاد الفريق خلال 86 مباراة في جميع المسابقات، أسفرت عن نتائج جيدة فضلًا عن الظهور على منصات التتويج.