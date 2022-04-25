يقضي زوار المسجد النبوي أوقاتهم بين قراءة القرآن الكريم والصلاة والدعاء والذكر مبتهلين إلى الله عز وجل أن يجعلهم من عتقاء شهر رمضان المبارك.

تنظيم الحشود في المسجد النبوي

من جهة أخرى تقوم إدارة تنظيم الحشود بجهود كبيرة لاستقبال الزوار والمصلين خلال العشر الأخيرة من رمضان، وخاصة لصلاتي التراويح والقيام ولتسهيل حركة الحشود، ووصولهم للمواقع المخصصة للصلاة بكل يسر وسهولة.

وقد خصصت إدارة الحشود 322 موظفًا مقسمين على 4 فترات، لتسهيل عملية دخول الزوار والمصلين من المداخل والممرات والمصليات بساحات المسجد النبوي وداخله على مدار الساعة، ومن مهام الإدارة أيضًا توجيه وإرشاد وتنظيم الحشود البشرية داخل المسجد النبوي وسطحه وساحاته، ومتابعتها باستمرار لضمان انسيابية حركة الحشود، وعدم إغلاق الممرات بالمصلين، ومنع السلوكيات الخاطئة كالتسول والعبث بالأمتعة والأطفال، وذلك لتسهيل حركة قاصدي المسجد النبوي.

تجنب الازدحام باستمرار

ويقوم موظفو تنظيم الحشود على مدار الساعة بمتابعة الحشود باستمرار لتجنب الازدحام، وبلغت نسبة انسيابية الممرات داخل ساحات المسجد النبوي والساحات 100٪، فيما استُخدم أكثر من 800 حاجز لتنظيم الحشود ودخول وخروج المصلين بانسيابية وسهولة.

وأوضح مدير إدارة تنظيم الحشود عبدالكريم الأحمدي أن تنظيم الحشود يتم عبر تفويج المصلين للمصليات الداخلية في المسجد النبوي ثم لسطح المسجد النبوي، وبعد التأكد من امتلائه يتم التحويل للساحات الخارجية، وعند امتلائها يتم تحويل كثافات المصلين للساحات الغربية الجديدة.

وأضاف أن الجهات المشاركة في المسجد النبوي يتم توجيه جهودها حسب الاحتياج الميداني لتنظيم وسلامة الحشود، وجهود تقديم الخدمات كافة للزوار والمصلين خلال شهر رمضان المبارك.