وزعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في أول أيام شهر رمضان المبارك (154.000) وجبة على سفر الإفطار في المسجد النبوي، من خلال أكثر من 2500 تصريح مُنحت لمقدمي خدمة الإفطار.
في اليوم الأول من رمضان …مشاعر ودعوات الصائمين في المسجد النبوي. #رمضان_من_المسجد_النبوي #رمضان pic.twitter.com/kk58Am64VK
— وكالة شؤون المسجد النبوي (@wmngovsa) April 2, 2022
28 موظفًا للإشراف والمتابعة:
وعملت رئاسة المسجد النبوي بتوزيع أكثر من 28 موظفاً للإشراف والمتابعة قبل وأثناء وبعد توزيع الوجبات، ويأتي ذلك ضمن منظومة الخدمات المقدمة للمصلين، بالتعاون بين الجهات المعنية، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة- حفظها الله-.
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