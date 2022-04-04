وثق مقطع فيديو مشاهد من الليلة الرابعة لصلاة التراويح بالمسجد النبوي.

أجواء روحانية:

وجاء ذلك وسط أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى، وبحضور أئمة المسجد النبوي وعدد من المسؤولين والعاملين بالجهات ذات العلاقة، ووسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وطاقة استيعابية عالية جاءت بعد عودة الحياة لطبيعتها بعد الجائحة.

خدمة مميزة:

وتواصل الإدارة العامة للحشود والتفويج تقديم أرقى وأعلى مستويات الخدمة للزوار والمصلين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال تنظيم أعمال الحشود في الممرات والساحات وتيسير مهام الحشود أثناء تزايد الأعداد واتباع آلية التعامل مع الحشود وتسهيل الوصول لأروقة المسجد النبوي وعموم الحركة داخل المسجد النبوي وفي الساحات.

كما تحرص الإدارة العامة على تذليل كافة العقبات تسهيلًا على الزائرين والمصلين بهدف ضمان انسيابية حركة الحشود البشرية في عموم المسجد النبوي بدون أي معوقات للحركة لتمكينهم من أداء عباداتهم وطاعاتهم في أجواء إيمانية مفعمة بالروحانية والطمأنينة.