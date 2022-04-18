يواصل سند محمد بن سلمان بذل عطائه لصالح فئات المجتمع، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية في مختلف مناطق المملكة عبر مشروع محمد بن سلمان الخيري.

مشروع محمد بن سلمان الخيري:

وأكد سند، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن مشروع محمد بن سلمان الخيري يدعم تنمية المجتمع ويساند الفئات الأكثر احتياجًا من كبار السن والأرامل والمطلقات وذوي الإعاقات المختلفة وكذلك مرضى السرطان.

أكثر من 180 ألف مستفيد:

كما يساند مشروع محمد بن سلمان الخيري تمكين المرأة وذوي متلازمة داون والأيتام من ذوي الظروف الخاصة وكذلك المصابين باضطراب طيف التوحد، وذلك من خلال التعاون مع 99 جمعية خيرية في 13 منطقة لخدمة أكثر من 180 ألف مستفيد.