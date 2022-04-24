وثق مقطع فيديو تدفق شلالات ضليع رشيد غربي منطقة القصيم بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة اليوم الأحد فيما لا تزال الأجواء ملبدة بالغيوم.

وأغرت الشلالات العديد من المواطنين ومحبي الرحلات البرية إلى الخروج والتنزه والتقاط الصور التذكارية بجوارها.

أمطار رعدية من الاثنين حتى الجمعة

وكان المديرية العامة للدفاع المدني دعت الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر، وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من استمرارية هطول الأمطار الرعدية – بمشيئة الله – على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من غد الاثنين وحتى يوم الجمعة المقبل.

وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه ستتأثر مناطق (عسير، والباحة، ونجران، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والرياض، والشرقية، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية) بأمطار متوسطة في مجملها قد تصل إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.