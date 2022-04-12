تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، محليًا وعالميًا، مقطع فيديو للممثل السعودي، خالد الفراج، وهو يقلد الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك خلال نص كوميدي ضمن الجزء الثاني من مسلسل ستوديو 22 الذي تعرضه قناة MBC.

وبعد أن تم نشر المقطع الساخر الذي تهكم على أخطاء بايدن أثناء التحدث في المناسبات العامة، على حسابات التواصل الاجتماعي، انتشر انتشارًا هائلًا، حيث حقق 2.2 مليون مشاهدة في ساعات قليلة وكثيرًا من ردود الفعل.

وقد وجد البعض أن المحاكاة الساخرة ليست مضحكة فحسب، بل أيضًا تمثل صورة واقعية للرئيس الأمريكي لا تخفى عن قاصٍ أو دانٍ، ورأى آخرون أنه كما أن حرية الرأي المزعومة في الولايات المتحدة كفلت حق السخرية من الزعماء الأجانب لسنوات، فإنه من العدل أن يقوم آخرون بذلك، وفي المقابل، أشار آخرون إلى أن السخرية مبالغ فيها.

وفي ذلك الإطار قال موقع mediaite، التابع لمنظمة شبكة أبرامز الإعلامية الأمريكية، إن البرنامج الكوميدي سخر من الرئيس جو بايدن بوحشية على حد وصفه .

وبدأت الفقرة الساخرة مع شخصيتي الرئيس الأمريكي وهاريس، وهما يمشيان أمام إحدى المنصات، ويمكن خلال ذلك سماع وميض الكاميرات، كما لو أنهما في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.

For the first time i see the Saudi TV mocking the US administration. pic.twitter.com/8vPtU0txJ8 — Asaad Sam Hanna (@AsaadHannaa) April 12, 2022

وفي البداية ينظر الرئيس الأمريكي إلى الجمهور المفترض، ثم يخرج من المسرح، لكن هاريس تعيده مجددًا إلى المنصة.

وأورد الموقع النص الساخر لحديث الشخصيتين، قائلًا: بدا أن النص الساخر أراد توضيح أن كاميلا هاريس هي من تملي على الرئيس الأمريكي حديثه للصحفيين؛ في إشارة إلى أخطائه العديدة في المحادثات العامة، متابعًا أن شخصية بايدن قالت: شكرًا جزيلًا لكم، اليوم يجب أن نتحدث عن الأزمة في إسبانيا، وذلك قبل أن تنقر هاريس على كتفه وتهمس في أذنه لتنبيهه.

ويقول بايدن حينها: نعم، يجب أن نتحدث عن الأزمة في إفريقيا، فتأتي نقرات وهمسات أخرى من هاريس ليقول بايدن: أجل، روسيا، أريد أن أتحدث عن رئيس روسيا، ثم يصمت لتبدأ هاريس في تلقينه بعض الكلمات كما لو أنه عروسة ماريونت في أحد المسارح.

وقال بايدن حينذاك: استمعوا إلي لدي رسالة مهمة جدًا لكم وهي: ثم يغفو أثناء حديثه، في إشارة إلى واقعة حضور الرئيس الأمريكي في قمة المناخ في غلاسكو، حيث غفا هناك أمام قادة العالم، ما سنح للرئيس السابق دونالد ترامب من السخرية منه باعتباره جو النائم Sleepy Joe.

وفي النص الساخر الذي عرضته قناة الـ MBC، دفعت هاريس يدها نحو بايدن لإيقاظه، ليقول لها: أشكرك أيتها السيدة الأولى، ثم يغفو مجددًا لتسحبه هاريس خارج المنصة قائلة: شكرًا لكم جميعًا، صفقوا لرئيسكم!