تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، محليًا وعالميًا، مقطع فيديو للممثل السعودي، خالد الفراج، وهو يقلد الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك خلال نص كوميدي ضمن الجزء الثاني من مسلسل ستوديو 22 الذي تعرضه قناة MBC.

وبعد أن تم نشر المقطع الساخر الذي تهكم على أخطاء بايدن أثناء التحدث في المناسبات العامة، على حسابات التواصل الاجتماعي، انتشر انتشارًا هائلًا، حيث حقق 2.2 مليون مشاهدة في ساعات قليلة وكثيرًا من ردود الفعل.

وقد وجد البعض أن المحاكاة الساخرة ليست مضحكة فحسب، بل أيضًا تمثل صورة واقعية للرئيس الأمريكي لا تخفى عن قاصٍ أو دانٍ، ورأى آخرون أنه كما أن حرية الرأي المزعومة في الولايات المتحدة كفلت حق السخرية من الزعماء الأجانب لسنوات، فإنه من العدل أن يقوم آخرون بذلك، وفي المقابل، أشار آخرون إلى أن السخرية مبالغ فيها.

وفي ذلك الإطار قال موقع mediaite، التابع لمنظمة شبكة أبرامز الإعلامية الأمريكية، إن البرنامج الكوميدي سخر من الرئيس جو بايدن بوحشية على حد وصفه .

وبدأت الفقرة الساخرة مع شخصيتي الرئيس الأمريكي وهاريس، وهما يمشيان أمام إحدى المنصات، ويمكن خلال ذلك سماع وميض الكاميرات، كما لو أنهما في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.

For the first time i see the Saudi TV mocking the US administration. pic.twitter.com/8vPtU0txJ8

— Asaad Sam Hanna (@AsaadHannaa) April 12, 2022