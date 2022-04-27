امتلأ صحن الطواف بالمعتمرين من كافة بقاع الأرض يوم 26 رمضان خاصة في فترة المساء ترقبًا لأداء صلاة المغرب والعشاء في ليلة 27 رمضان راجين من الله أن تكون ليلة القدر هذه الليلة.

خدمة ذوي الإعاقة

من جهة أخرى تبذل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوحدة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة جهودًا كبيرة لخدمة القاصدات من ذوات الإعاقة، تمثلت تلك الجهود في وضع استراتيجيات وخطط متكاملة وتفعيل الأنشطة والبرامج المناسبة لهم وتهيئة المصليات والمرافق المختلفة والحرص على توفير جميع المتطلبات والتسهيلات لكل فئة بشكل يكفل لهم أداء النسك والعبادات بكل راحة ويسر.

تخصيص صحن الطواف للمعتمرين

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، وجه في وقت سابق بتخصيص صحن الطواف والدور الأرضي من أدوار المسجد الحرام للمعتمرين فقط خلال شهر رمضان المبارك.

وأفادت الرئاسة أن التوجيه يأتي بهدف تسهيل أداء المعتمرين نسكهم، خاصة مع زيادة أعداد قاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.

وأضافت أن هذه الخطوة تراعي الطاقة الاستيعابية الكاملة للمسجد الحرام ومحاور الخطة التشغيلية للرئاسة التي جندت كافة الطاقات والإمكانات البشرية والمادية ليؤدي قاصدو الحرمين الشريفين مناسكهم بكل يسر وسهولة.