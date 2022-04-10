نفى حساب طرق الرياض، في تغريدة عبر “تويتر”، ما يتم تداوله بشأن إزالة كوبري طريق الملك فهد مع طريق التخصصي وكوبري طريق التخصصي المتقاطع مع طريق العليا.

شائعة لا أساس لها من الصحة:

وقال حساب طرق الرياض: “لا صحة للمعلومات المتداولة حول إزالة كوبري طريق الملك فهد مع طريق التخصصي وكوبري طريق التخصصي المتقاطع مع طريق العليا، وإعادة تصميم المنطقة عبر تشكيلة من الأنفاق الضخمة بهدف ربط (أرض الغدير) وطريق الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف الحساب أن ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة.