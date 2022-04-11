كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، المصري مصطفى فتحي، أسباب خسارة سكري القصيم ضد باختاكور الأوزبكي، متمنيًا التعويض في المواجهة المقبلة.

مصطفى فتحي يعلق على الخسارة:

وعلق مصطفى فتحي خلال تصريحاته لقناة SSC قائلًا: “الحمد لله على كل حال، فعلنا كل ما علينا واجتهدنا في مباراة باختاكور الأوزبكي ولكننا لم نوفق بالنتيجة”.

وواصل نجم التعاون تصريحاته قائلًا: “هذه خسارتنا الأولى بعد فوزنا في المباراة الافتتاحية، وعلينا نسيان ما حدث والاستعداد والتركيز للتعويض والفوز في مباراتنا المقبلة”.

وتابع مصطفى فتحي حديثه قائلًا: “الإجهاد والغيابات خصوصًا في الدفاع صعبت المباراة علينا أمام باختاكور وبإذن الله سنعوض في المباراة المقبلة”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “الفعالية الهجومية والثنائيات بيني وبين تاوامبا غابت أمام باختاكور، ولكننا قادرون على إعادة الثنائيات والقوة الهجومية المعروفة عنا في مباراة سباهان الإيراني”.

التعاون يخسر ضد باختاكور:

ولعب التعاون ضد باختاكور، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وانتهت المباراة بفوز الفريق الأوزبكي بهدف في الوقت القاتل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتراجع سكري القصيم إلى المركز الثالث في مجموعته ببطولة دوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باختاكور الأوزبكي صاحب المركز الرابع.