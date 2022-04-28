خطف النجم المصري مصطفى فتحي الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، ليكون من أبرز لاعبيه منذ يناير الماضي.

مصطفى فتحي يتألق

وكان مصطفى فتحي قد انضم إلى صفوف التعاون في الميركاتو الصيفي، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم.

ونجح مصطفى فتحي في المساهمة بتسجيل 6 أهداف خلال 7 مباريات خاضها مع التعاون في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أحرز 5 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة.

وتمكن فتحي من صناعة 3 أهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، ليكون الوحيد الذي قدم 3 تمريرات حاسمة في لقاء واحد بالنسخة الحالية.

التعاون يودع آسيا ويستعد للاتفاق

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون قد خسر أمام باختاكور في الوقت القاتل بنتيجة 5/ 4، ليودع منافسات بطولة دوري أبطال آسيا من مرحلة المجموعات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يلعب التعاون ضد الاتفاق، يوم 5 من شهر مايو المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.