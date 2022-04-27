أعلنت شركة مطارات عن رعايتها لمؤتمر مستقبل الطيران المزمع إقامته خلال المدة من 9 إلى 11 مايو المقبل في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض كراعٍ ذهبي، وسيحظى المؤتمر برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

مشاركة كبيرة في المؤتمر:

ويناقش المؤتمر الذي يشارك فيه عدد من وزراء النقل ورؤساء هيئات الطيران المدني والمتخصصين من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بقطاع الطيران المدني، الفرص الاستثمارية في قطاع الطيران المدني ويسلط الضوء على إمكانية استثمار الفرص الواعدة والتوسع في قطاع الطيران ليحقق الرؤية الإستراتيجية للقطاع في أن يكون مركزًا للطيران العالمي.

جلسات متخصصة:

ويهتم المؤتمر من خلال العديد من الجلسات المتخصصة بالفرص الاستثمارية وإسهام الطيران المدني في النمو الاقتصادي، وستركز الجلسة على المشاركين من القطاع الخاص ومنظورهم حول الفرص الاستثمارية في مجال الطيران في المملكة، إضافة إلى محاور المؤتمر الثلاثة الأساسية وهي “الابتكار والنمو والاستدامة” بوصفها محاور رئيسة ومؤثرة في صناعة الطيران المدني.

فرص لا مثيل لها:

ويتيح المؤتمر المجال للمشاركة في عالم الطيران بالمملكة وسط فُرص لم يسبق لها مثيل من قبل، بعد التطورات السريعة التي يشهدها القطاع ليكون مركزًا للطيران العالمي والأبرز في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تشجيع عقد الصفقات التجارية، وتوحيد الجهود العالمية لتطوير صناعة النقل الجوي وبلورة السياسات والأنظمة بما يواكب المستجدات والمتغيرات العالمية.

يذكر أن مؤتمر مستقبل الطيران سينطلق بحضور نخبة من ممثلي قطاع الطيران المدني حول العالم، ورفيعي المستوى لقادة الطيران المدني من مختلف الدول والمنظمات، علاوة على الرؤساء التنفيذيين لعدد من شركات النقل الجوي الدولية، ومجموعة من رجال الأعمال وسط مشاركة أكثر من 120 متحدثًا، وستُعقد 40 جلسة موزعة على ثلاثة أيام لاستشراف مستقبل الطيران.