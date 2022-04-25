لا صوت يعلو حاليًّا فوق صوت قضية المقطع الصوتي المتداول لـ المغربي عبدالرزاق حمدالله مع حامد البلوي، المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد.

كواليس أزمة حمدالله:

وكان رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تداولوا مقطعًا صوتيًّا منسوبًا لمهاجم النصر السابق والاتحاد الحالي مع حامد البلوي، حيث دار الحديث بينهما في سبتمبر الماضي حول رغبة المهاجم المغربي في اللعب لناد آخر يرغبه، وهو ما يريده الطرف الآخر.

وفي هذا السياق نشر القانوني والإعلامي الرياضي محمد الدويش نص إيقاف اللاعب المغربي من قبل لجنة الانضباط والأخلاق في إبريل من العام الماضي حينما كان حمدالله لاعبًا لـ النصر، حيث تم إيقافه 15 يومًا بسبب ما بدر منه في مباراة النصر والفيصلي آنذاك.

إيقاف اللاعب المغربي حتى نهاية أزمته مع النصر:

وألمح الدويش في تغريدته إلى رغبته بإيقاف لاعب نادي الاتحاد حتى تنتهي أزمته مع نادي النصر.

وحول هذا الأمر، كان المستشار القانوني فهد بارباع قال في حديثه لـ برنامج “أكشن مع وليد”: “لا يحق لأي شخص نشر أي تسجيل صوتي إلا بأمر قانوني ويكون من النائب العام، هذا بالإضافة إلى أن نظام الجرائم المعلوماتية يعاقب كل من نشر هذا التسجيل وساهم في تداوله، ويحق للاعب المغربي وحامد البلوي رفع قضية للنشر بدون إذن قانوني حتى وإن كان التسجيل صحيحًا”.