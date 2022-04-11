تزين ساحات المسجد النبوي المظلات العملاقة التي تقي الزوار والمصلين من أشعة الشمس والأمطار، وتوفير أجواء هادئة لهم في ساحات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أحدث التقنيات:

وصنعت المظلات خصيصًا لساحات المسجد النبوي بأحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة وقد تم تطويرها وتحسين شكلها وتصميمها، والمواد المصنعة منها ومساحة الاستفادة من ظلها، حيث صممت بارتفاعين مختلفين، تعلو إحداهما الأخرى على شكل مجموعات، لتكون متداخلة فيما بينها، ويبلغ ارتفاع الواحدة 14 متر و 40 سنتيمتر والأخرى ارتفاع 15 مترا و30 سنتيمترًا ويتساوى ارتفاع جميع المظلات في حالة الإغلاق بارتفاع 21 مترا و 70 سنتيمترًا، ويؤدي المصلون صلاتهم تحت هذه المظلات التي تقي من حرارة الشمس أثناء الصلاة كما تحجب عنهم مياه الأمطار فيسلمون من مخاطر الانزلاق وتمنحهم الأمان والاطمئنان خلال دخولهم وخروجهم من وإلى المسجد النبوي.

250 مظلة:

ويبلغ عدد المظلات التي تم تركيبها في ساحات المسجد النبوي الشريف 250 مظلة، تم تركيبها على مرحلتين المرحلة الأولى 182 مظلة والمرحلة الثانية 68 مظلة ، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمظلات 143000 م2 ، والعدد الإجمالي للمصلين تحت 250 مظلة: 228000 مصلي وحجم المظلة : 25.5م 25.5x م كما تحتوي المظلات على 436 مروحة رذاذ تم تركيبها في جوانب المظلات وكل مروحة على 16 فتحة ينفذ منها رذاذ الماء وتقوم المراوح بمعالجة قرابة 200 لتر من المياه في الساعة الواحدة عند كل عمود، ويتم تزويدها بالمياه عبر محطتين لتنقية المياه من البكتيريا والأملاح وكذلك من الشوائب لضمان جودة مياه الرذاذ، وتعمل المراوح على ترطيب الهواء الخارجي لينعم المصلون في المسجد النبوي بأجواء ملائمة لاسيما أثناء شدة حرارة الطقس و جفاف المناخ.

وخصصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إدارة التشغيل والصيانة للتحكم بالمظلات عن طريق غرفة تحكم رئيسية وقد أضافت هذه المظلات على الساحات رونقاً وجمالاً، يتناسب مع الأجواء المفعمة بالروحانية والسكينة التي تغطي جنبات المكان كما تتيح لأكثر من 200 ألف مصل وزائر لقضاء عباداتهم بكل راحة واطمئنان.